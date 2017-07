Vitesse raakt Zhang kwijt aan WBA Redactie 03-07-2017 19:39 print

Zhang Yuning vervolgt zijn loopbaan bij West Bromwich Albion. De Engelsen nemen de spits over van Vitesse, maar verhuren hem direct aan Werder Bremen.

Vitesse nam Zhang in 2015, na een geslaagde stageperiode, over van Hangzou Greentown en in februari 2016 maakte hij zijn debuut. In totaal speelde Zhang 24 wedstrijden in de hoofdmacht van de Arnhemmers en daarin scoorde hij vier keer.

De Chinese spits heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij WBA, maar de komende twee seizoenen speelt hij in de Bundesliga bij Werder Bremen.

"Zhang krijgt de kans om zich verder te ontwikkelen bij Werder Bremen, waarmee we een uitstekende relatie hebben", vertelt directeur Richard Garlick op de officiële clubwebsite van West Bromwich.

"Hij gaat vechten voor een plekje in een grote Europese competitie en wij gaan zijn ontwikkeling in de gaten houden. Daarna bekijken we zijn perspectief voor na de huurperiode."