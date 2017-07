Kongolo voor vijf jaar naar AS Monaco H.Vviv 03-07-2017 19:38 print

Terence Kongolo verruilt Feyenoord voor AS Monaco. De 23-jarige verdediger heeft voor vijf seizoenen getekend bij de Franse landskampioen. Feyenoord krijgt ongeveer 15 miljoen euro voor Kongolo.

Kongolo doorliep de hele jeugdopleiding van Feyenoord. Hij debuteerde in 2012 in de hoofdmacht op 18-jarige leeftijd. In totaal speelde de verdediger daarna 137 officiële duels voor Feyenoord, waarin de linksback drie keer wist te scoren.

Technisch directeur Martin van Geel: "Terence is een voorbeeld van hoe wij het voor ogen hebben met onze grootste talenten. Hij heeft onze jeugdopleiding doorlopen en heeft zich vervolgens ontwikkeld tot belangrijke speler in het eerste elftal én international. Na vijf volledige seizoenen bij Feyenoord zet hij met deze transfer naar AS Monaco nu de volgende stap in zijn carrière. Wij wensen hem veel succes bij een topclub in een grote buitenlandse competitie."