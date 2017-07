D'hoore de snelste in vierde etappe Giro Rosa H.Vviv 03-07-2017 16:19 print

Jolien D’hoore heeft de vierde etappe in de Giro Rosa gewonnen. De Belgische van Wiggle-High5 was in de sprint net te snel voor Chloe Hosking. Een fotofinish moest beslissen wie er gewonnen had. Coryn Rivera werd derde.

Dankzij de harde wind werd er een hoge snelheid gehaald in de eerste uren, waardoor er geen vroege vlucht tot stand kwam. Na tachtig kilometer brak het peloton in twee stukken. Het grootste slachtoffer was Annemiek van Vleuten. De nummer twee van het algemeen klassement, zou meer dan anderhalve minuut verliezen op het eerste peloton.

Anna van der Breggen kon zich wel handhaven in het eerste peloton, waardoor de Nederlandse nu steviger aan de leiding staat in het algemeen klassement. In de sprint was D’hoore te snel voor Hosking en Rivera.