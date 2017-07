Technische staf Ajax compleet met Winter Redactie 03-07-2017 16:18 print

Aron Winter heeft de technische staf van Ajax compleet gemaakt. De oud-Ajacied is aan de staf van Marcel Keizer toegevoegd.

Op de officiële website van Ajax liet Keizer weten dat Winter de laatste plek van de technische staf inneemt. De oefenmeester zal naast Winter geassisteerd worden door Dennis Bergkamp, Hennie Spijkerman en keeperstrainer Carlo L'Ami.

"We staan met zijn vieren voor de groep: Hennie, Aron, Dennis en ik. Met Hennie, Aron en keeperstrainer Carlo L'Ami zit ik op de bank bij wedstrijden. Er is geen sprake van eerste of tweede assistent. Ik hoop constant op een open discussie met als doel het team en de spelers beter te maken.”

Winter reist momenteel met de selectie van Ajax af naar het Oostenrijkse Zinnertal, waar de ploeg zes dagen op trainingskamp gaat. Het trainingskamp wordt afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen.