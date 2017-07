Mogelijk radioactief materiaal in Beverwijk YokiKater 03-07-2017 16:05 print

Bij een explosie op een bedrijventerrein in Beverwijk is mogelijk radioactief materiaal vrijgekomen. De brandweer doet onderzoek naar het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Volgens regionale media was de explosie bij het afvalverwerkingsbedrijf Reym aan de Nijverheidsweg en zijn er twee mensen gewond geraakt. Over de aard van hun verwondingen is nog niets duidelijk.



Mogelijk radioactief materiaal in Beverwijk (Foto: ANP)