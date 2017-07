Meer actie tegen migratie naar ItaliŽ YokiKater 03-07-2017 14:48 print

De Europese Commissie komt dinsdag met concrete voorstellen om migratie via de Middellandse Zee tegen te gaan. "Het is echt noodzakelijk om onmiddellijk actie te ondernemen", zei een commissiewoordvoerder maandag.

Het aantal migranten vanuit Libië is de laatste tijd sterk gestegen. Italië dreigt al boten van hulporganisaties te weren uit havens. Dat land gaat een gedragscode voor dergelijke ngo's opstellen, zo is zondag afgesproken in Parijs. Naast ministers uit Italië, Frankrijk en Duitsland was ook EU-commissaris Dmitri Avramopoulos (Migratie) aanwezig.

Duitsland en Frankrijk hebben in Parijs toegezegd meer asielzoekers uit Italië te herplaatsen. Verder werd afgesproken meer energie te steken in de terugkeer van migranten die geen kans maken op asiel. Opnieuw dreigt de EU het visabeleid voor (Afrikaanse) landen die hier niet aan meewerken aan te scherpen.

Ministers verantwoordelijk voor migratie komen donderdag bijeen in Estland om de kwestie te bespreken.



Meer actie tegen migratie naar Italië (Foto: ANP)