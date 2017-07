Keizer: "Over drie weken begint het echt"

Marcel Keizer bereidt zich met Ajax voor op het komende seizoen. De trainer weet dat zijn ploeg er over drie weken moet staan.

Ajax is voor een trainingskamp op weg net het Oostenrijkse Zillertal. De trip duurt zes dagen en wordt afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. Het trainingskamp in Zillertal staat met name in het teken van het opdoen van ritme.

"We zijn in de opbouw, dus dat betekent veel conditietraining, veel krachtoefeningen. Maar we kijken ook naar de speelwijze. Over drie weken moeten we er al staan, dan moet het tactisch ook goed zijn. Deze dagen gaan we dus ook werken aan techniek en balgevoel, zodat iedereen weer lekker in zijn ritme komt", liet Keizer weten op de officiële website van Ajax.

Keizer zag Davy Klaassen vertrekken naar Everton. Hierdoor moet de trainer een nieuwe aanvoerder aanwijzen. "Aan het eind van de week, als we tegen Werder Bremen spelen, wordt ook duidelijk wie begint als aanvoerder. Van daaruit kijken we verder."

"Het is de eerste oefenwedstrijd, niets meer en niets minder. De laatste wedstrijd was de finale van de Europa League. Nu starten we weer op. Het is een eerste meetpunt. Ik denk dat de meeste jongens 45 minuten gaan spelen", aldus Keizer.