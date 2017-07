Trailer voor Jumanji-vervolg gaat helemaal op in het spel Peter Breuls 03-07-2017 13:14 print

De remake van Jumanji, die later toch meer een soort vervolg bleek te worden, zit er dan toch echt aan te komen. Voor Jumanji: Welcome to the Jungle is nu de eerste trailer beschikbaar.

In dit vervolg wordt een groep scholieren een videogame-versie van Jumanji ingezogen. Hier blijken ze levensechte versies van hun avatars te zijn geworden en aan het avontuur te moeten deelnemen. Of het beïndigen van het spel eenzelfde effect heeft als in het origineel uit 1995, is nog niet duidelijk.

Jumanji: Welcome to the Jungle, met Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart en Rhys Darby, is te zien vanaf 21 december.