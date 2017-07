Tankwagenramp Pakistan: meer dan 200 doden Redactie 03-07-2017 13:11 print

Het dodental door een ongeval met een tankwagen in Pakistan is maandag opgelopen tot 206. Tientallen slachtoffers liggen nog in ziekenhuizen, zeggen medische bronnen tegen de Pakistaanse krant Dawn. Zij zijn er in veel gevallen slecht aan toe.

De tankwagen crashte ruim een week geleden op een snelweg bij de Pakistaanse stad Bahawalpur (Punjab). Het gekantelde voertuig explodeerde terwijl een grote groep mensen weglekkende brandstof aan het verzamelen was. Daarbij kwamen al direct 150 mensen om het leven. Meer dan honderd omstanders liepen brandwonden op.

De oorzaak van het drama is nog niet bekendgemaakt, maar volgens politiebronnen viel de oververmoeide bestuurder van de tankwagen achter het stuur in slaap. Daarop kantelde de wagen. De explosie is mogelijk veroorzaakt door een vonk van een van de voertuigen waarmee omwonenden naar de plek van het ongeval snelden.



Tankwagenramp Pakistan: meer dan 200 doden (Foto: ANP)