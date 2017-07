'Lacazette in Londen voor transfer naar Arsenal' Redactie 03-07-2017 10:30 print

Alexandre Lacazette is naar Londen afgereisd om zijn transfer naar Arsenal af te ronden.

De Franse aanvaller wordt de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van Arsenal, omdat The Gunners circa 52 miljoen euro voor hem betalen, weet Goal. Dat is net iets meer dan de club in 2013 voor Mesut Özil op tafel legde. Lacazette krijgt in het Emirates Stadium een contract voor vijf seizoenen.

De 26-jarige aanwinst van de Engelsen speelde drie jaar voor Olympique Lyon. In die drie seizoenen maakte hij telkens minimaal twintig doelpunten in Ligue 1. Afgelopen jaargang maakte Lacazette 28 competitiegoals, alleen Edinson Cavani (35) scoorde vaker.

Jean Michel-Aulas, de president van Lyon, zei eerder nog dat de Fransen minimaal 65 miljoen euro voor de spits wilden ontvangen. Er worden een aantal bonussen in het contract opgenomen, waardoor de transfersom maximaal 6,8 miljoen euro hoger kan uitvallen.

Lacazette leek aanvankelijk naar Atlético Madrid te gaan, totdat bekend werd dat de Spanjaarden niet onder hun transferverbod kunnen uitkomen. Ondertussen hoopt Arsenal ook nog steeds Thomas Lemar (AS Monaco) en Riyad Mahrez over te nemen. Arsène Wenger heeft een week of twee geleden met de speler van Leicester City gesproken.