Treinreizigers kunnen straks makkelijker een zitplek vinden dankzij een nieuwe toepassing in de Reisplanner-app van de NS. Dat bevestigt een woordvoerder van de NS maandag na berichtgeving door De Telegraaf. De NS verwacht dat reizigers de toepassing vanaf volgend jaar kunnen gebruiken.

Twee data-analisten van de NS hebben het idee voor de app aan de hand gedaan in een interne wedstrijd van de spoorwegen. Ze hebben voorgesteld voor het meten van de drukte in personentreinen bestaande sensoren te gebruiken. Het gaat om sensoren die worden gebruikt voor het wegen van goederentreinen. Dat is onder meer belangrijk voor onderhoud van de treinen. De data-analisten willen de sensoren nu ook gebruiken voor het registreren van het gewicht van de coupés van personentreinen.

"Als reizigers op het perron op hun app bijvoorbeeld zien dat het derde compartiment lichter is dan andere coupés, dan kunnen ze er vanuit gaan dat daarin minder mensen zitten en dat daar wellicht nog een plek is te vinden", aldus de NS-woordvoerder.



Sneller zitplek in trein met nieuwe app (Foto: ANP)