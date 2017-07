Amper een dag na de uitvaart van Helmut Kohl bezochten honderden mensen de plek waar de vorige maand overleden voormalig Duitse bondskanselier werd begraven. Zondagmiddag werd de begraafplaats in de Duitse stad Speyer vrijgegeven en kon het publiek het graf bezoeken. Enkele honderden mensen legden bloemen rond het graf en bewezen Kohl de laatste eer.

Volgens de gemeente en de politie in Speyer is de uitvaart van Kohl zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Bij de plechtigheid in en rond de Dom van Speyer waren ongeveer 2500 genodigden aanwezig en hielden zo'n 1600 politie- en veiligheidsmensen toezicht. Kohl werd na de plechtigheid in de Dom in besloten kring begraven op de begraafplaats van de kerk.

De christendemocraat Kohl regeerde de Bondsrepubliek als bondskanselier van 1982 tot 1998. Hij was een overtuigd Europeaan en werd eerder op zaterdag in het Europees Parlement geëerd door talrijke (ex-)wereldleiders. De lijkkist lag daar onder de Europese vlag. Hij was de eerste die werd geëerd met een speciale Europese uitvaartplechtigheid. Hij overleed 16 juni op 87-jarige leeftijd.



Honderden mensen bezoeken graf Kohl (Foto: ANP)