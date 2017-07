Opvolger voor Deep Blue Sea eindelijk in de maak dekatophetspek 03-07-2017 05:02 print

Goed nieuws voor de liefhebbers van films met bloeddorstige haaien. Op de website van Moviehole valt namelijk te lezen dat de productie van Deep Blue Sea 2 eindelijk is begonnen. Zo'n 18 jaar na de oorspronkelijke rolprent van Renny Harlin zijn de opnames voor de vervolgfilm in Kaapstad in Zuid-Afrika begonnen. In 1999 kondigde Warner Premiere al aan dat er werd gewerkt aan een vervolg van Deep Blue Sea, maar deze filmplannen verdwenen uiteindelijk in de diepte. Na het succes van films als The Shallows en 47 Meters Down lijkt er wel weer animo te zijn voor een haaienfilm.

Deep Blue Sea 2 zal worden geregisseerd door Darin Scott, die bij de liefhebbers ook bekend is als producer van onder meer The Stepfather II (1989), Menace II Society (1993) en de cult-klassieker Love And A .45 (1994). Van de cast is alleen bekend dat acteur Michael Beach van de partij zal zijn. Deep Blue Sea 2 zal als telefilm uitgezonden worden door SyFy-channel. De kans dat acteurs is het vorige deel een cameo zullen doen is dus zeer minimaal.

In Deep Blue Sea 2 draait het allemaal om Dr. Klaus Van Etten die nogal dubieuze experimenten doet met stierhaaien. Het is dan natuurlijk aftellen tot er een experiment enorm misgaat met de agressieve en onvoorspelbare haaien en dan breekt de hel weer goed los. Het is nog niet bekend wanneer Deep Blue Sea 2 zal verschijnen. Op de site van Bloody Disgusting is wel een foto te zien van de filmset in Zuid-Afrika.