Azerbeidzjan wil in 2019 huidig gridslot terug

Vorig weekend vond voor de tweede maal in Azerbeidzjan een Formule 1-race plaats. Volgend jaar zullen de fans wat eerder naar het land af moeten reizen, want dan vindt de race al plaats op 29 april, maar in 2019 wil het land weer eind juni gastheer zijn van het circus.

Dat de race volgend jaar naar voren wordt gehaald komt doordat in hoofdstad Baku het 100-jarig bestaan van de Republiek Azerbeidzjan gevierd zal gaan worden en een gedeelte van het circuit hierdoor niet beschikbaar is. Daarom wordt de race verplaatst, waarbij het huidig gridslot van Rusland ingenomen wordt. Die race verhuist naar het najaar, terwijl op de plaats van Azerbeidzjan de wedstrijd in Frankrijk ingepland wordt.

Promotor Arif Rahimov: "In 2019 willen graag weer terug naar ons vertrouwde plekje op de kalender in juni. We zijn altijd blij geweest met ons plekje op de kalender. Beter weer dan in juni krijgen we immers niet; het is heet in de zon, maar goed toeven in de schaduw. Dit in tegenstelling tot in april, want dan is het met zo’n 15 graden Celsius niet bepaald weer voor t-shirts."

Het is de vraag of de race in Baku terug kan naar het huidige slot in verband met de volle racekalender. Rahimov hoopt in ieder geval van wel, maar hoopt ook dat er volgend jaar in april genoeg toeschouwers op de been komen. Dit jaar is de publieke belangstelling voor het evenement in ieder geval wel behoorlijk toegenomen ten opzichte van vorig jaar.