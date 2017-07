Duitsland wint Confederations Cup

Duitsland heeft de Confederations Cup gewonnen. Ze versloegen Chili in de finale met het kleinst mogelijke verschil van 1 doelpunt. Chili kwam niet tot scoren, voor Duitsland was Lars Stindl de matchwinner.

Eigenlijk was Chili het grootste deel van de wedstrijd beter. De eerste twintig minuten waren stormachtig en leken een soort blitzkrieg, maar dan wel op het Duitse doel. Chili kreeg twee redelijke kansen, gesterkt door enig fortuin in het strafschopgebied, maar met hangen en wurgen hield Duitsland stand. Na twintig minuten kwam Duitsland even uit de schulp en kreeg een halve kans. Dit werd verijdeld en Diaz moest vervolgens uitverdedigen. Hij deed dat niet en gaf de bal kado aan Timo Werner, die de bal op Stindl gaf en zo werd het, totaal onverdiend gezien het spelbeeld, 0-1.

Daarna ging het iets meer gelijk op. Chili kreeg nog een tweetal kansen, maar Duitsland was vaker gevaarlijk en Leon Goretzcka en Julian Draxler kregen goede kansen maar vergaten de 0-2 te maken. Ook aan het begin van de tweede helft waren er mogelijkheden voor Duitsland.

Tegelijkertijd werd de wedstrijd onvriendelijker. Eerst was er een opstootje tussen ploeggenoten Arturo Vidal en Joshua Kimmich. Daarna besloot Gonzalo Jara een elleboog uit te delen aan Werner, maar zelfs na beraad bij de videoscheidsrechter bleef het, vreemd genoeg, bij geel en dus leefde Chili nog. Ondanks dat het onvriendelijk bleef, ging Chili toch weer iets meer voetballen. Een kwartier voor tijd kregen ze een paar goede kansen. Vidal miste een open schietkans, hij schoot hoog over en even later deed invaller Sagal hetzelfde. Ook in de extra tijd lukte het Chili niet meeer, de laatste serieuze mogelijkheid, een vrije trap van Sanchez, werd gestopt door Marc-Andre Ter Stegen.

Duitsland won zo de Confederations Cup. Eerder deze dag wist Portugal al de derde plaats binnen te halen. Chili moet zich tevreden stellen met een tweede plaats.