Westerhof wint futuretoernooi Breda

Tennisser Boy Westerhof heeft zondag het futuretoernooi van Breda op zijn naam geschreven. Voor de 31-jarige Nederlander, 513e op de wereldranglijst, is het de vijftiende titel in de kelder van het proftennis. Het was al wel even geleden: de laatste zeges dateerden uit oktober 2014, toen hij in twee weken twee toernooien in tenniswalhalla Zimbabwe won.

Bij tennisvereniging Breda nam Westerhof het in de finale op tegen de Duitser Tobias Simon, die zelf in tegenstelling tot Westerhof nooit in de top-500 van de wereld stond - Westerhof stond zelfs ooit even tegen de top-200 aan. De Nederlander won de eerste set, maar stond set twee na een tiebreak af. Toch wist hij zich tegen de sterk serverende Duitser te herstellen, waardoor Westerhof na twee uur en een kwartier alsnog de zege pakte: 6-4, 6-7, 7-5.