02-07-2017

Er is goed en slecht nieuws te melden over Seven Deadly Sins: Knights of Britannia. De populaire manga- en anime-serie wordt uitgebracht in het Westen, maar alleen voor de Amerikanen. Natuurlijk hoopt iedereen dat ook Europese fans van de serie mogen gaan beuken. Seven Deadly Sins: Knights of Britannia komt in begin 2018 naar PlayStation 4.