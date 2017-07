Kanye West biedt zijn muziek niet langer aan via Tidal, het online muziekplatform van Jay Z. De rapper zou nog miljoenen krijgen en wil daarom niet langer aan het bedrijf verbonden zijn, meldt TMZ. Tidal dreigt met juridische stappen als Kanye naar een andere streamingdienst overstapt.

Kanye is volgens bronnen al langer ontevreden met de samenwerking. Tidal, dat vorig jaar exclusief zijn nieuwe album mocht aanbieden, zou hem nog meer dan drie miljoen dollar verschuldigd zijn. Een deel van dat geld komt van de bonus die Kanye zou krijgen. Zijn album The Life of Pablo leverde Tidal volgens insiders een verdubbeling van het ledenaantal op en binnen twee weken meer dan 100 miljoen streams.

De advocaat van Kanye heeft het bedrijf een brief gestuurd om aan te geven dat hij geld wil zien. Omdat Tidal daar niet op in is gegaan, heeft de Amerikaanse muzikant besloten het contract met Jay Z's bedrijf te beëindigen.



Kanye West breekt met streamingdienst Tidal (Foto: BuzzE)