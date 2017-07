Maastunnel twee jaar dicht van noord naar zuid Monique (DJMO) 02-07-2017 08:28 print

Het autoverkeer tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Zuid moet het vanaf zondagavond laat twee jaar lang stellen zonder de Maastunnel. De 75 jaar oude afgezonken tunnel, de eerste in zijn soort in Nederland, gaat om middernacht dicht voor een grootscheepse renovatie.

Er moet heel wat gebeuren: zo is het beton van de rijbaan en de vloer eronder door de jaren heen flink aangetast. Het wegdek wordt geheel vervangen, de vloer krijgt een nieuwe toplaag. Verder wordt de techniek in de tunnel vernieuwd, zodat die helemaal voldoet aan nieuwe wettelijke veiligheidseisen die vanaf 2019 gelden.

Het werk draait niet alleen om renovatie, maar ook om restauratie. De Maastunnel is een Rijksmonument en waar dat mogelijk is wordt het in 1942 voltooide bouwwerk in originele staat hersteld. Zo worden beschadigde tegels, een onderscheidend kenmerk van de tunnel, vervangen door replica's. Het wegdek wordt net als vroeger geel.

De tunnelbuizen worden om beurten aangepakt, zodat altijd een tunnelbuis openblijft van zuid naar noord. Daar is vooral voor gekozen om het Erasmus MC aan de noordkant goed toegankelijk te houden.



Maastunnel twee jaar dicht van noord naar zuid (Foto: ANP)