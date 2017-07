Contador: "Rustig aan gedaan na valpartij Valverde"

Alberto Contador verloor zaterdag meer dan vijftig op seconden op Geraint Thomas in de openingstijdrit van de Tour de France. Op Chris Froome verloor de Spanjaard 42 seconden, maar daar had hij wel een verklaring voor.

"We wisten dat Alejandro Valverde was gevallen en wilden geen risico's nemen in de bochten", aldus Contador. "Het is heel erg voor Alejandro. Hij had zich goed voorbereid op de Tour en dan is het na één dag al weer klaar. Ik wens hem heel veel sterkte."

"Ik weet niet of Froome veel risico heeft genomen, maar hij is heel snel gegaan", erkende de Spanjaard. "Een gat van 42 seconden op 14 kilometer is heel groot", sloot de renner van Trek Segafredo af.