Hassan verslaat olympisch kampioene op 1500 meter

Atlete Sifan Hassan heeft wederom een mooie overwinning te pakken. De Nederlandse was tijdens de Diamond League in Parijs de beste op de 1500 meter, waar ze olympisch kampioene Faith Kipyegon uit Kenia versloeg. Kogelstootster Melissa Boekelman maakte minder indruk: met 17,22 meter eindigde ze als achtste en laatste.

Hassan zat net als bij haar zeges in Rome en Hengelo al vanaf het begin voorin. In het tweede deel van de race konden alleen Gudaf Tsegay en Kipyegon nog volgen, waarna de Ethiopische met een paar honderd meter te gaan moest lossen. Kipyegon probeerde op het rechte stuk nog voorbij Hassan te gaan, maar dat lukte niet en de Nederlandse won in 3:57,10 minuten. Maureen Koster eindigde in 4:06,70 als elfde.

Bij de dames stond ook de 100 meter op het programma en daarin ging de zege uiteraard naar olympisch kampioene Elaine Thompson. De Jamaicaanse was met 10,91 weer rap, maar de Ivoriaanse Marie-Josee Ta Lou gaf met 10,96 niet veel toe. De 3000 meter steeplechase werd een Keniaans duel, zoals verwacht. Wereldrecordhoudster Ruth Jebet, uitkomend voor Bahrein, ging in de waterbak onderuit en was kansloos, waarna Beatrice Chepkoech in de slotronde wegliep bij de jonge Celliphine Chespol.