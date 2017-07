Thomas: "Kan het nog altijd niet geloven"

Geraint Thomas heeft zijn eerste zege in een grote ronde te pakken. De Welshman won de tijdrit van veertien kilometer in Düsseldorf. "Ik kan het zelf nog altijd niet geloven", gaf Thomas na afloop aan.

"Ik was ook heel ontspannen, want ik ging ervan uit dat er toch wel iemand sneller zou zijn dan ik. Ik heb mijn portie pech wel gehad dit jaar en ook mijn afgelopen maand was niet geweldig", Thomas was betrokken bij de valpartij samen met Wilco Kelderman. "Zonder de steun van mijn vrouw en mijn moeder was dit niet gelukt."

Veel renners hadden veel last van de natte wegen in Düsseldorf, maar de renner van Sky had nergens last van. "Het is niet zo glad als je niet te snel gaat", zegt hij. "In de eerste bocht ging ik voluit en hoorde meteen in mijn oortje dat ik geen risico’s moest nemen. Daarna nam ik gas terug als het moest en ging voluit waar ik kon. Ik kan het nog steeds niet geloven."