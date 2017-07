Top Gun-sequel komt eraan

De Amerikaanse filmmaker Joseph Kosinski gaat zich als regisseur buigen over het vervolg op de klassieker Top Gun. Dat heeft producent Jerry Bruckheimer bekendgemaakt. Middels een tweet kondigde hij officieel aan dat de film er aan zit te komen. Top Gun 2 wordt gereleaset op 12 juli 2019, 33 jaar na het origineel.

Kosinski was eerder verantwoordelijk voor Tron: Legacy en Oblivion. In die laatste film werkt hij ook samen met Tom Cruise, die er in het vervolg van Top Gun waarschijnlijk ook weer bij is.

Eerder deze maand verklapte Cruise al dat er een vervolg op Top Gun aan zit te komen. "Het is waar", zei de acteur op de Australische televisie. "En weet je wat? De opnamen zijn waarschijnlijk al volgend jaar. Het gaat echt gebeuren."

In Top Gun speelden Tom Cruise en Val Kilmer straaljagerpiloten Pete 'Maverick' Mitchell en Tom 'Iceman' Kazanski.

Excited to make it official. Joe Kosinski is on board to direct. And Top Gun is coming to theaters July 12, 2019. #TopGun #Maverick pic.twitter.com/pu6RKSVKJO