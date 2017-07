Zelda DLC speedrun breekt wereldrecord PoeHao 01-07-2017 21:53 print

The Legend of Zelda: Breath of the Wild heeft de DLC genaamd Trial of the Sword. Hierin moet je 60 arena’s vol monsters verslaan om vette upgrades voor je Master Sword vrij te spelen. YouTuber Loloup klaart dit kunstje binnen 80 minuten. Om The Legend of Zelda: Breath of the Wild uit te spelen had gamer Ikkitrix aan 40 minuten genoeg.