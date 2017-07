Geen DLC voor Mass Effect: Andromeda

Er komt geen single-player DLC voor Mass Effect: Andromeda. Dit hebben drie personen, die bekend zijn met de plannen van Bioware, bekend gemaakt aan Kotaku. Drie dagen geleden heeft een Facebook post van Sinclair Networks vermeld dat de story DLC voor Mass Effect: Andromeda geschrapt was. Dit bleek echter een hoax te zijn.

Michael Gamble, de producer van de Mass Effect series, had in een tweet namelijk gezegd dat hij nooit eerder had gehoord van Sinclair Networks. Al was het een hoax, Sinclair Networks had toch wel juist voorspeld dat er geen uitbreiding zou komen. Dit is nieuw voor de series, gezien dat alle drie Mass Effect-games een paar uitbreidingen hebben gehad. Fans hadden voor Mass Effect: Andromeda hetzelfde verwacht. Toch is dit niet het geval, enerzijds gezien het feit dat de game gemiddeld zo kritisch beoordeeld werd en anderzijds omdat Bioware Montreal, de ontwikkelaars van de game, omgezet zijn naar een ondersteuningsstudio.