Thomas wint openingstijdrit Tour, opgave Valverde

Geraint Thomas heeft de eerste etappe in de Tour de France gewonnen. De Brit van team Sky was na veertien kilometer de snelste. Stefan Küng werd tweede op vijf seconden, Vasil Kiryienka eindigde als derde. Chris Froome was de beste van de klassementsrenners, waar Alejandro Valverde het grootste slachtoffer was. De Spanjaard viel hard en moest opgegeven.

De eerste toptijd kwam op naam van Nikias Arndt. De Duitser van Sunweb klokte een tijd van 16.20 en mocht lang op de hot seat plaats nemen. De eerste die hem daaruit reed, was Matteo Trentin. De Italiaan was zes seconden sneller dan Arndt, maar lang kon de Quick-Step Floors renner niet genieten van de leidersplaats. Kiryienka was op zijn beurt weer drie seconden sneller dan Trentin.

Robert Gesink reed een knappe proloog en zou uiteindelijk op 31 seconden eindigen van de winnaar. Beste Nederlander was Jos van Emden met een zevende plaats op vijftien seconden. Bij de andere LottoNL-Jumbo renners ging het wat minder. Dylan Groenewegen, George Bennett en Primoz Roglic kwamen allemaal ten val, waardoor ze een goede klassering konden vergeten.

Thomas was de eerste die onder de tijd van zijn ploegmaat Kiryienka dook. Bij het eerste tussenpunt moest de Welshman nog wel drie seconden toegeven op de Wit-Rus, maar in het tweede deel maakte hij dat ruimschoots goed op Kiryienka.

Ook Tony Martin zou ook bij het eerste tussenpunt sneller zijn dan Thomas. De Duitse tijd zou de snelste tussentijd klokken, maar net zoals alle renners moest in het tweede deel tijd toegeven op Thomas. Martin zou uiteindelijk op acht seconden binnen komen en werd daarmee vierde. Küng kwam nog het dicht bij, maar de Zwitser kon ook niet aan de tijd komen.

Bij de klassementsmannen was Chris Froome de beste. De renner van team Sky verloor twaalf seconden op zijn ploeggenoot. Richie Porte verloor 35 seconden op Froome, Nairo Quintana 36 seconden, Rafal Majka en Daniel Martin 37 seconden. Romain Bardet staat op 39 tellen achterstand, Fabio Aru op 40 en Alberto Contador en Jakob Fuglsang op 42 seconden.