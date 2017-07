Door een schietpartij in een nachtclub in de Amerikaanse stad Little Rock (Arkansas) zijn zaterdagochtend vroeg (lokale tijd) zeker zeventien mensen gewond geraakt. Het gaat volgens de politie niet om een terreurdaad.

De schietpartij volgde waarschijnlijk op een ruzie in nachtclub Power Lounge. De politie sprak van een schotenwisseling waar gewonden door vielen. Er brak daarna paniek uit onder de bezoekers van de club. In het gedrang raakten meer mensen gewond.

17 shot and others trampled at 2nd floor of Power Lounge, Little Rock, Arkansas club- ABC News via @ABC pic.twitter.com/C5aa1aqY6X — #BREAKINGNEWS (@UrgentNews5) 1 juli 2017



Gewonden door schietpartij nachtclub VS (Foto: ANP)