Snoop Dogg wordt UFC-commentator

Snoop Dogg is de nieuwste aanwinst van de UFC. Het rap-icoon zal, samen met voormalig UFC-kampioen Uriah Hall, commentaar gaan geven bij een nieuwe talentenshow die te volgen is via online streamdienst 'Fight Pass'.

Het nieuwe programma rond MMA-talent, Dana White’s Tuesday Night Contender Series, gaat van start op 11 juli en heeft een iets andere opzet dan het al jarenlang lopende The Ultimate Fighter (TUF). Het programma is ook voornamelijk bedoeld voor MMA-talent die een contract bij de UFC willen verdienen. Per aflevering zullen tien talenten vechten op een kans om een contract en voorlopig zijn er acht afleveringen gepland. TUF heeft al grote kampioenen voortgebracht en de verwachting is dat de Contender Series nog meer talent zal voortbrengen.

The UFC just signed Snoop Dogg as a live fight commentator. Interesting stuff. Multiple audio options for new series https://t.co/h0eA20ADgL — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) June 30, 2017

'Ik ben een grote fan van de UFC en ik kijk er naaruit om mijn unieke kijk op alle actie te geven', aldus de rapper. 'Zijn jullie klaar voor een nieuwe ervaring met Dogg?!'

Ook UFC-directeur Dana White is enthousiast. 'Snoop en ik wilden al heel lang wat samen doen. Hij is een enorme fan en wilde graag commentaar geven bij de gevechten. Dit is een kans voor de fans om naar hem en Hall te luisteren tijdens de gevechten.'

Het commentaar van Snoop Dogg en Hall zijn te beluisteren via de zogenaamde 'SnoopCast'. Naast dit commentaarkoppel heeft de UFC ook nog een meer traditioneel commentaarteam klaarstaan, zodat luisteraars kunnen kiezen welk commentaar ze willen horen.

Dana White en Snoop Dogg kennen elkaar al jaren en zijn in 2010 samen op het podium gespot tijdens een verrassingsconcert van de rapper tijdens het verjaardagfeestje van skateboarder Ryan Sheckler.



'Who says White can't dance?' (Bron: Youtube)