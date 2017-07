De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek naar mogelijk illegale banden tussen tabaksfabrikant Japan Tobacco Industries (JTI) en zeker tien studentenverenigingen in Nederland. Een woordvoerder bevestigt dat zaterdag na berichtgeving in Trouw.

JTI zou tegen betaling exclusieve verkoop van de merken Winston en Camel in sigarettenautomaten binnen de muren van studentenverenigingen hebben bedongen. Daarnaast zouden er contracten zijn afgesloten voor verkoop van tabaksproducten op speciale gelegenheden zoals feesten en gala's. Dit soort afspraken zijn wettelijk niet toegestaan en kunnen leiden tot boetes voor overtreders.

De NVWA zegt het onderzoek te zijn gestart na een tip van de Onderzoeksredactie Tabak, een samenwerkingsverband van onderzoeksjournalisten en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Unitas

Volgens de Onderzoeksredactie Tabak hebben hebben onder andere Unitas in Amsterdam en het Rotterdamsch Studenten Corps exclusieve contracten voor tabaksautomaten afgesloten met JTI. De verenigingen willen niet zeggen hoeveel er door JTI is betaald voor de verkoop van sigaretten.

De Onderzoeksredactie Tabak zegt enkele contracten te hebben ingezien en heeft een kopie van het contract van JTI met studentenvereniging Tragos in Maastricht in handen. In dit geval gaat het om een vergoeding van 850 euro voor de exclusieve verkoop van JTI-merken.

De sigarettenfabrikant was niet bereikbaar voor commentaar.



'Tabaksbedrijf betaalde studentenclubs' (Foto: ANP)