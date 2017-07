Palmer Luckey steunt Oculus-hack

De enigszins excentrieke medeoprichter van Oculus Rift, Palmer Luckey¸ heeft weer iets opmerkelijks gedaan. Hij steunt de maker van Revive, de programmeur CrossVR voor een bedrag van $2000,- per maand. Met Revive kun je Oculus Rift-games spelen op je HTC Vive. Luckey geeft geen reden voor deze vrijgevigheid.

@PalmerLuckey HI Palmer - can you confirm that this CrossVR pledge is yours? Care for a question or two via email? https://t.co/UZ3SuLGx4W — Andy Chalk (@AndyChalk) 30 juni 2017

Luckey raakte in opspraak toen bekend werd dat hij een donatie had gegeven aan een Pro-Trump groep. Onder druk van investeerders vertrok hij bij Facebook. Op Twitter is Luckey verwikkeld in een woordenstrijd met een journalist van Verge over valse aantijgingen hierover. We merken snel genoeg wat de precieze reden is van Luckey’s steun aan CrossVR. Met deze actie maakt hij in ieder geval zijn eerdere uitspraak waar die hij deed in december 2015: “Als klanten een game bij ons kopen, dan interesseert het mij niet of ze [de game] aanpassen om te draaien op wat ze maar willen.” Mocht het project Revive een succes worden, dan betekent het een grote opsteker voor HTC Vive, die nu al een groter aanbod aan VR-games heeft dan Oculus Rift.