'Expats hebben niets aan hun Nederlands'

Expats in Nederland klagen dat zij nergens terecht kunnen met hun geleerde Nederlands. Nederlanders zouden snel overstappen op het Engels waardoor de nieuwkomers geen kans krijgen om de taal te oefenen. Om het bewustzijn onder Nederlanders hierover te vergroten, wordt zaterdag een 'Spreek Nederlands Dag' georganiseerd.

Initiatiefnemer voor de dag is Direct Dutch Institute, aanbieder van taalcursussen Nederlands. Volgens de organisatie willen veel expats de Nederlandse cultuur leren kennen, waarvoor ze taalkennis nodig hebben. De ´Spreek Nederlands Dag´ wordt ondersteund door de Nederlandse Taalunie en wordt dit jaar voor de vierde keer gehouden.

Zaterdag verzamelen tientallen expats in de Centrale Bibliotheek in Den Haag waar ze een opfriscursus Nederlands krijgen. Vervolgens gaan ze in groepjes de binnenstad in om de bewustwording onder Nederlanders te vergroten. ,,Het doel is om zoveel mogelijk Nederlands te spreken. Met elkaar en met de obers in een café of restaurant. Ondertussen houden we de score bij: is de ober geduldig en blijft hij Nederlands met je spreken? Zelfs als het druk is? Aan het einde van de dag reiken we een trofee uit aan het meest geduldige ober-team´´, aldus het instituut.

Als antwoord op klachten van expats geeft het instituut buttons uit met daarop 'spreek Nederlands met mij'. Daar zijn er in de afgelopen vier jaar al zo´n 20.000 van opgespeld.

Volgens Emi Kashiwara van iamexpat.com hangt de taalkwestie vooral af van de gemeenschap waarin de expat zich bevindt. In Amsterdam bijvoorbeeld spreken de meeste mensen wel Engels en schakelen ze voor het gemak om naar het Engels. Expats die bij Nederlandse bedrijven werken, ervaren de frustratie juist andersom. Daar gaat alles in het Nederlands, vaak zonder moeite te nemen voor vertaling. ,,Nederlanders raken vaak gefrustreerd als ze niet makkelijk kunnen communiceren´´, zegt Kashiwara.

Doorgaans wonen expats twee tot vier jaar in Nederland, zijn hoogopgeleid en verdienen veel geld. Volgens de meest recente cijfers zijn er bijna een half miljoen expats in Nederland.



'Expats hebben niets aan hun Nederlands' (Foto: ANP)