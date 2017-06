Massa ziet langer verblijf in Formule 1 wel zitten Peterselieman 30-06-2017 23:10 print

Felipe Massa werd eind vorig jaar in Brazilië nog uitgezwaaid door de diverse teams, zodat hij van zijn pensioen kon genieten. Voor dit seizoen werd de Braziliaan door zijn team Williams teruggevraagd omdat er een stoeltje vrij was gekomen en als het aan de 37-jarige coureur ligt plakt hij er in 2018 nog een seizoen aan vast, zo liet hij aan Formula1.com weten.

Massa: "Of ik er in 2018 weer bij ben? Misschien, ja. Daar heb ik een aantal weken geleden iets over gezegd. Het gaat goed en ik voel me competitief, de auto waarin ik zit bevalt me goed en hetzelfde geldt voor de nieuwe reglementen. Ik heb nu alleen wat meer geluk nodig in de races. Maar ik zie dus geen reden om niet door te gaan."

Wel benadrukt hij dat de omstandigheden goed moeten zijn. "Een team dat me correct behandelt, een team dat me een competitieve auto kan geven. Daar voel ik me goed bij, dan blijf ik. Ik wil niet blijven als ik niet gelukkig of niet competitief ben." De gespreken met Williams over 2018 zijn in ieder geval nog niet begonnen, zo liet de Braziliaan weten.

De terugkeer van Massa op de grid heeft hem met name in de kwalificatie succes opgeleverd. In de races kwam de Braziliaan tot slechts twintig punten, ondanks dat hij de snelheid wel heeft. Lekke banden in meerdere races, uit de race getikt worden in Canada en een kapotte auto in Azerbeidzjan weerhielden hem van meer punten.