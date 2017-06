De zestienjarige jongen uit Den Bosch die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van Savannah uit Bunschoten had spullen van haar in zijn bezit. Onder meer haar bankpasje en een ID-kaart zijn bij hem aangetroffen, meldt RTL Nieuws op basis van een reconstructie.

Ook zijn er beelden van Savannah en de verdachte opgedoken die zijn gemaakt vlakbij de plaats waar het tienermeisje op 4 juni dood werd gevonden in een sloot bij een industrieterrein in Bunschoten.

Het Openbaar Ministerie (OM) "betreurt het dat dit soort gevoelige informatie in dit stadium van het onderzoek naar buiten wordt gebracht", aldus een woordvoerster. "Wat RTL naar buiten brengt, komt niet van het OM. We zijn altijd extra terughoudend in zaken waar jongeren bij betrokken zijn. Het onderzoek is bovendien nog in nog volle gang."

Politiedossiers

De woordvoerster benadrukt dat het naar buiten brengen van nieuws over de zaak-Savannah schadelijk kan zijn voor het verloop van dat onderzoek. "We hebben tevergeefs een dringend beroep gedaan op RTL om in elk geval geen beelden van bewakingscamera's te tonen." De informatie waar RTL mee komt, wil ze "bevestigen noch ontkrachten".

Voor de reconstructie die te zien is op de website heeft de omroep gesproken met betrokkenen. Veel van de informatie lijkt uit politiedossiers te komen. De politie wilde vrijdag niet reageren en verwijst naar het OM.

Vorige week bepaalde de rechtbank in Utrecht dat de zestienjarige verdachte ten minste dertig dagen vast blijft zitten en dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.



RTL: Verdachte had spullen Savannah in huis (Foto: ANP)