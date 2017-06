De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben vrijdag "heikele punten" besproken in de kabinetsformatie. Dat zei Gert-Jan Segers van de ChristenUnie na afloop van de besprekingen met informateur Gerrit Zalm.

"We hebben hele goede discussies gehad", aldus Segers die zonder de precieze onderwerpen te noemen sprak over "stevige materie". De moeilijke punten worden volgens hem al meteen in de eerste fase aangepakt. "So far so good", zei hij daarover. ChristenUnie en D66 liggen ver uit elkaar als het gaat om bijvoorbeeld medisch-ethische onderwerpen.

De vier partijen spreken maandag opnieuw met elkaar.



VVD, CDA, D66 en CU bespreken 'stevige materie' (Foto: ANP)