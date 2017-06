Bokster Shields gaat al voor wereldtitel heywoodu 30-06-2017 12:33 print

Bokster Claressa Shields gaat al in augustus vechten om haar eerste wereldtitel als professional. De 22-jarige Amerikaanse neemt het op 4 augustus in Detroit op tegen de Duitse Nikki Adler. Op het spel staan dan de wereldtitels in het supermiddengewicht (-76,2kg) bij de WBC en IBF.

Shields domineerde haar gewichtsklasse bij de amateurs jarenlang. In 2012 won ze als tiener olympisch goud, vorig jaar verloor ze op weg naar het goud in Rio geen enkele ronde - waaronder in de finale tegen de Nederlandse Nouchka Fontijn. Shields won ook de wereldtitels in 2014 en 2016, terwijl ze op het WK van 2012 tegen de Britse Savannah Marshall tegen de enige nederlaag uit haar amateurcarrière opliep, tegenover 77 overwinningen.

Na het goud in Rio ging Shields voor een profcarrière en vooralsnog gaat dat prima. Eerder deze maand won ze haar derde gevecht en het duel met Adler zal pas haar vierde profgevecht zijn, waarin dus gelijk al wereldtitels op het spel staan. Adler heeft als prof overigens ook nog nooit verloren: 16-0, waaronder negen KO's.