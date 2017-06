De Surinaamse president Desi Bouterse heeft bij zijn eerste openbare optreden na de uitspraak in de rechtszaak van de Decembermoorden nog niet gereageerd op de eis tot twintig jaar cel die hij woensdag tegen zich hoorde eisen.

Hij sprak donderdagavond (lokale tijd) een herdenkings- en verzoeningsbijeenkomst voor slachtoffers van politiek geweld toe, maar ging inhoudelijk niet in op zijn strafeis. Bouterse maakte een ontspannen indruk en hij zong enkele Surinaamse liedjes tot zijn toehoorders.

In het proces van de Decembermoorden gaat het om het martelen en doodschieten in een legerkazerne van 15 tegenstanders van het toenmalig militair regime in 1982 dat onder leiding stond van Bouterse.



Bouterse houdt kaken op elkaar over strafeis (Foto: ANP)