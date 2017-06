Mondiale nummer 855 plaatst zich voor Wimbledon heywoodu 29-06-2017 23:07 print

Het kwalificatietoernooi van Wimbledon zit er bijna op en voor één speler heeft dat een bijzonder resultaat opgeleverd. Alex Ward heeft zich voor het hoofdtoernooi geplaatst, terwijl de Brit slechts 855e op de wereldranglijst staat.

De 27-jarige Ward stond jaren in de top-400 van de wereld, maar zakte in het afgelopen jaar flink terug nadat hij vanaf juli vorig jaar lang niet in actie kon komen. Hij kreeg een wildcard voor het kwalificatietoernooi voor Wimbledon en dat maakte de Brit helemaal waar. Donderdag rekende hij in vier sets af met Teymuraz Gabashvili, waarmee plaatsing voor het hoofdtoernooi een feit was: 6-7 (3), 6-4, 7-6 (6), 6-1.

Ward is de laagstgeklasseerde tennisser die zich voor een Grand Slam plaatst sinds Mark Knowles in 1998 als mondiale nummer 1122 het hoofdtoernooi van Wimbledon haalde.