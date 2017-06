Trails of Cold Steel spelen op je PC in juli Frans Dammers (Daisoku) 29-06-2017 22:42 print

De nieuwe Steam-pagina van The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel laat weten dat de game naar de PC komt in juli. Deze JRPG werd meer dan een jaar geleden zeer positief beoordeeld.

In deze game volg je het schoolleven van Rean Schwarzer en Class VII, een experimentele schoolklas waar zowel kinderen van adelijke afkomst als kinderen van gewone burgers zijn samengezet.

Momenteel is de game alleen beschikbaar op PS3 en PS Vita. Bekijk hieronder enkele screenshots van de PC-versie.