Van Maasakker helpt hockeysters naar WK

De Nederlandse hockeysters hebben zich donderdagavond geplaatst voor het wereldkampioenschap volgend jaar in Londen. De Oranjedames wonnen in de kwartfinale van de halvefinaleronde van de Hockey World League met 2-0 van Spanje. Caia van Maasakker maakte beide doelpunten.

Voor Oranje was het op het toernooi in België alweer de vijfde zege, na overwinningen in de groepsfase op Italië, Schotland, Zuid-Korea en China. Door het bereiken van de laatste vier is de formatie van bondscoach Alyson Annan ook zeker van de finaleronde van de Hockey World League, later dit jaar.

De dames begonnen sterk en de eerste strafcorner werd door Van Maaskakker direct benut. Iets na rust maakte de ze 2-0 via een strafbal. Spanje creëerde drie strafcorners en kreeg verder geen enkele kans. Keepster Anne Veenendaal moest één redding verrichten en hield haar doel voor de vijfde keer schoon dit toernooi.

"Natuurlijk is het belangrijk dat we zeker zijn van het WK, maar op dit moment is het ook heel mooi dat we hier in de halve finales staan. Het was zeker niet gemakkelijk tegen Spanje, maar dat hadden we ook niet verwacht. We hebben op de beslissende momenten toegeslagen, dat gaf de doorslag", aldusVan Maasakker.



Caia Van Maasakker helpt Oranje naar het WK. (PRO SHOTS/Action Images)