Max Biaggi: "Ik was bang om te sterven en doe stap opzij voor de jeugd" ChipsZak. 30-06-2017 09:25

Woensdagmiddag is Max Biaggi ontslagen uit het Sam Camillo ziekenhuis in Rome, waar de coureur negentien dagen heeft doorgebracht na een zwaar ongeval eerder deze maand. De tweevoudig WorldSBK-kampioen brak tijdens een Supermototraining elf ribben en een sleutelbeen. Daarnaast liep de Roman Emperor zwaar borstletsel op.

Hierdoor kwam de inmiddels 46-jarige Italiaan op de Intensive Care terecht waar er een drain in zijn borst werd aangelegd en er een operatie werd uitgevoerd om een long vrij te maken van twee gebroken ribben. Op zijn verjaardag afgelopen maandag ging de coureur naar de normale afdeling en na nog twee nachten ter observatie mocht de rijder naar huis.

Biaggi stond de media bij het verlaten van het ziekenhuis nog even te woord: "Allereerst wil ik iedereen bedanken. Ik wil de fans en iedereen die dichtbij me staat bedanken. Dank aan chirurg Giuseppe Cardillo, die mij twee keer heeft geopereerd, en aan alle verpleegsters van de Intensive Care en aan arts Claudio Ajmone-Cat, die een goed voorbeeld is van iemand die met liefde en passie zijn werk doet."

Het is de oud MotoGP-racer niet ontgaan dat hij door het oog van de naald is gekropen: "De afgelopen negentien dagen waren er momenten dat het leek dat ik het niet zou halen en ik realiseerde me dat het leven een kostbaar bezit is dat je niet moet verspillen." legde de nog niet pijnvrije rijder uit. "Ik weet dat ik niemand meer iets hoef te bewijzen. Mijn doel voor nu is om te herstellen en liefde te geven aan mijn zoon en aan de mensen die van mij houden en van wie ik houd."

Wat betreft de toekomst schuift Biaggi motorracen op de lange baan en zet hij een stap opzij voor de nieuwelingen in de sport: "Ik heb veel nagedacht over mensen die ik goed heb gekend, zoals (Michael) Schumacher en (Nicky) Hayden en ik realiseerde me dat je in een oogwenk soms echt alles kan verliezen. Zal ik terugkeren naar het racen? De passie blijft maar ik zet een stap opzij voor de jeugd." zo liet de #3 weten. "Ik wil ze leren dat talent niet meer voldoende is in een baan als topcoureur, maar dat je ook andere dingen nodig hebt die ik ze kan leren. Om dit werk te doen heb ik veel dingen opgeofferd - nu kan ik zeggen dat ik een geweldig leven heb. Bedankt iedereen."