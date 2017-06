Duitsland verbiedt toespraak Erdogan rond G20 Redactie 29-06-2017 13:56 print

De Turkse president Erdogan mag komende maand geen toespraak houden voor Turkse Duitsers in de marge van de topconferentie van de G20 in Hamburg. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel zei dit donderdag op bezoek in Rusland. Erdogan komt in juli naar de top van de G20 in Hamburg en wil in de marge zijn aanhang in Duitsland op een toespraak 'trakteren'.

Gabriel vreest dat de Duitse politie het te druk met de G20 heeft om ook nog veiligheidsmaatregelen voor Erdogans toespraak te treffen. Gabriel vindt bovendien dat Erdogans toespraak "niet in het politieke landschap past". De Turks-Duitse betrekkingen zijn heel erg slecht geworden onder meer door negatieve uitspraken van Erdogan over Duitsland, zoals bijvoorbeeld over nazi-praktijken in de Bondsrepubliek. Een Turks-Duitse vereniging, de TGD (Türkische Gemeinde in Deutschland) heeft donderdag laten weten geen toespraak van Erdogan te willen omdat de relatie toch al zo slecht is.

In de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen meldden verhuurders van zalen dat ze door Turkse instanties zijn benaderd.



Duitsland verbiedt toespraak Erdogan rond G20 (Foto: ANP)