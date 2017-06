De zware buien die woensdag over het land trokken, hebben lokaal voor een hoeveelheid regen gezorgd die normaal in een maand valt. Zo viel in Heerde (Gelderland) 67 millimeter en in Grou (Friesland) 64 millimeter. Normaal valt volgens Weeronline in heel juni gemiddeld over het land circa 68 millimeter.

Ook elders in Gelderland en Friesland goot het, en werden neerslaghoeveelheden van 30 tot 50 millimeter gemeten. Verder trokken de buien over Noord-Limburg, Overijssel, Flevoland en Drenthe.

Op sommige plaatsen ontstond wateroverlast en kwamen straten blank te staan. Ook liepen kelders onder. Het verkeer op lokale wegen en snelwegen ondervond overlast. In de avondspits waren er 30 procent meer files dan normaal, aldus de VerkeersInformatieDienst (VID).

Plensregens worden vaak niet goed opgenomen in de huidige droge bodem. De bodem slaat dan dicht en een groot deel van de regen spoelt dan zo de sloten en het riool in. Hierdoor ontstaat wateroverlast, laat Weeronline weten.



Lokaal viel maandhoeveelheid regen (Foto: ANP)