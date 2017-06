Wie geld wil opnemen in de Chinese autonome regio Macau heeft binnenkort niet genoeg aan slechts een pincode. De klanten moeten na de code zes seconden lang naar een camera kijken. Die maakt een scan van het gezicht en kan zo de identiteit bevestigen.

Macau is een van de casinohoofdsteden van de wereld. Met de technologie wil Macau de geldstroom in de gaten houden, om te voorkomen dat de gokpaleizen worden gebruikt om geld wit te wassen en weg te sluizen. De gezichtsherkenning wordt op alle 1200 pinautomaten geplaatst.

Macau was in het verleden een Portugese kolonie, die in 1999 werd overgedragen aan China. Het gebied is autonoom, heeft een eigen munteenheid en een eigen politiek stelsel. Gokken is de belangrijkste bron van inkomsten, het levert de economie elke maand miljarden euro's op.

Macau had eerder al besloten dat mensen nog maximaal 5000 pataca's (550 euro) mochten opnemen bij het pinnen.



Gezichtsherkenning bij pinautomaten Macau (Foto: BuzzT)