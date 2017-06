Amsterdammers krijgen te maken met een nieuw erfpachtstelsel. Een meerderheid in de gemeenteraad bestaande uit de coalitiepartijen VVD, D66 en SP is donderdag akkoord gegaan met het plan van verantwoordelijk VVD-wethouder Eric van der Burg (grondzaken). Inwoners van de stad kunnen nu eeuwigdurende erfpacht afkopen of in een jaarlijkse canon betalen.

De erfpachtplannen van het gemeentebestuur stuitten de afgelopen tijd op veel kritiek. Oppositiepartijen waren tegen omdat het nieuwe systeem niet voor alle bewoners gunstig uitpakt. Woensdag probeerden tegenstanders nog via een kort geding een referendum af te dwingen, maar de rechter ging hier niet in mee. Daarna deed de oppositie nog een vergeefse poging in de gemeenteraad, in een uiterste poging het voorstel van tafel te krijgen.

Veel panden in Amsterdam staan op grond die eigendom is van de gemeente. Via een meer dan honderd jaar oud systeem betalen bewoners erfpacht, waarvan de hoogte nu nog elke vijftig jaar wordt aangepast.

De gemeente wil mensen ertoe bewegen vrijwillig over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht zodat ze na die vijftig jaar niet opeens voor grote verrassingen komen te staan door de toegenomen waarde van grond. Ze kunnen jaarlijks betalen of het bedrag in een keer afkopen.

Nadat duizenden mensen kritiek hadden geleverd voerde het stadsbestuur al de nodige aanpassingen door in het plan. Zo vallen meer woningeigenaren nu in de goedkoopste categorie. Ook krijgen erfpachters tot 2020 de tijd om onder de gunstiger voorwaarden (zoals met korting) over te stappen.



Amsterdam krijgt nieuw erfpachtstelsel (Foto: ANP)