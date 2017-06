Ruim 26 jaar na dato staat de verdachte van twee prostitutiemoorden uit de jaren negentig in Rotterdam donderdag voor het eerst terecht in een pro-formazitting in de rechtbank in de Maasstad.

De 58-jarige Schiedammer Albert B. kwam begin dit jaar na DNA-verwantschapsonderzoek bij het coldcaseteam in beeld als verdachte van de moorden op de straatprostituees Berendina Stijger (45) en Francis Garcia-Hofland (22). De man werd in april opgepakt.

De dakloze Stijger werd in september 1990 dood gevonden nabij de Willemsbrug. In juni 1991 werd Hofland vermoord aangetroffen op het talud van de Westzeedijk. Beide vrouwen werden half ontkleed gevonden met een doorgesneden keel en diverse andere steekwonden.

De verdachte is nog onderwerp van onderzoek van het coldcaseteam in verband met andere onopgeloste prostitutiemoorden.



Prostitutiemoorden na 26 jaar voor rechter (Foto: ANP)