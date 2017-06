'Crash Bandicoot ook op Xbox One'

Vrijdag komt de driedubbele remaster Crash Bandicoot N.Sane Trilogy uit op de PlayStation 4, maar een Hongaarse online gamewinkel genaamd SuperGamer beweert dat Crash in december verkrijgbaar is voor Xbox One. Je kunt er ook preorders voor plaatsen. Dit kost je 12.690 Hongaarse Forint en dat is ongeveer €41,-.

Natuurlijk kan het allemaal een hoax zijn, maar het nieuws is te bijzonder om niet te delen. We houden het voorlopig op een gerucht. Mocht je een bestelling willen plaatsen, klik dan op deze link.