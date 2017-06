Chili finalist op Confederations Cup Mexicanobakker 28-06-2017 22:46 print

Chili is de eerste finalist op de Confederations Cup. Ze wisten Portugal na strafschoppen met 3-0 te verschalken door een perfecte penaltyreeks, nadat er in de minuten op het veld niet werd gescoord. Doelman Claudio Bravo stopte drie penalties en werd zo de grote held.

In de reguliere speeltijd waren er weinig kansen en was het vooral een harde wedstrijd. In de eerste tien minuten kregen beide teams een grote kans, het was het eerste moment waarop doelmannen Rui Patricio en Bravo zich konden onderscheiden. Daarna was het in de eerste helft matig qua kansen. De ploegen speelden niet slecht, maar tot veel kansen kwam het niet. Portugal werd af en toe dreigend en de Chilenen kopten een keer een bal voorlangs, maar daar bleef het bij.

In de tweede helft was het wel spannender, maar bleef het zonder goede kansen. Ook in de eerste verlenging lukte het nauwelijks. Portugal was dreigender, maar kwam ook niet meer echt tot goede aanvallen. Chili kwam er af en toe gevaarlijk uit en dan was het meteen ook dichtbij een goede kans. Pas in de tweede verlenging kwamen er weer echt grote kansen, de Chilenen schoten een paar ballen net naast en op het eind ook nog op lat en paal. Bovendien was er nog een dubieus moment waarbij Chili recht leek te hebben op een penalty, maar hij werd niet gegeven door de scheidsrechter of de videoscheidsrechter.

Daarna kwam het aan op strafschoppen. Chili schoot de eerste drie penalties raak. Bij Portugal ging dit niet zo goed. Doelman Bravo wist drie van de drie penalties te stoppen. Hierdoor staat Chili komende zondag in de finale. Daarin is Duitsland of Mexico de tegenstander.