Van Leer voor vier jaar naar Ajax

Ajax is erin geslaagd om Benjamin van Leer over te nemen van Roda JC. De doelman zal in Amsterdam een contract voor vier seizoenen ondertekenen. Van Leer kost Ajax ongeveer 700.000 euro.

In eerste instantie zal Van Leer de rol van tweede doelman van Diederik Boer overnemen. Hij zal vervolgens de strijd aan gaan met eerste doelman André Onana. Van Leer wordt door Ajax als beoogd opvolger gezien van Onana. Zo hopen de Amsterdammers op een Jasper Cillessen-scenario, die ook als reserve-doelman binnenkwam en vervolgens de plek overnam van Kenneth Vermeer.

Van Leer zal volgende week direct aansluiten bij de eerste selectie van Ajax, dat op trainingskamp gaat naar Oostenrijk.