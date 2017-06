FIFA maakt omstreden onderzoeksrapport zelf openbaar Peterselieman 28-06-2017 00:43 print

Wereldvoetbalbond FIFA heeft een omstreden onderzoeksrapport waarin de toewijzing van de WK's van 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar) onder de loep werd genomen, geopenbaard. De organisatie deed dit omdat het Duitse Bild een kopie van het schrijven in handen had gekregen.

De FIFA liet de gerenommeerde Amerikaanse jurist Michael Garcia tussen 2011 en 2014 onderzoek doen naar de toewijzing van de wereldkampioenschappen voetbal waarbij alle inschrijvers onder de loep werden genomen. Dit leverde een rapport op van 430 pagina's.

Er werd een 46 pagina tellende samenvatting openbaar gemaakt, dit tot afgrijzen van Garcia die stelde dat de samenvatting geen recht deed aan zijn bevindingen. De FIFA, toen nog onder leiding van de immer brandschone Sepp Blatter, stelde dat er geen bewijzen waren gevonden voor corruptie, maar dat sommige personen mogelijk niet altijd even juist gehandeld hadden.

Garcia vertrok hierop in 2014 bij de FIFA. Die organisatie liet vervolgens onderzoek naar een aantal verdachte personen instellen. Het rapport werd tot de onderzoeken waren afgerond niet openbaar gemaakt. Volgens de wereldvoetbalbond zou juist volgende week besloten worden over openbaar making, maar dit is door de onthullingen van Bild vervroegd. In een verklaring stelt de FIFA dat Cornel Borbely, tweede auteur van het rapport en tot vorige week voorzitter van de ethische commissie, openbaarmaking van het rapport tegen zou hebben gehouden.

Volgens Bild-journalist Peter Rossberg staan in het FIFA-rapport geen sluitende bewijzen voor corruptie, maar wel sterke aanwijzingen hiervoor. Met name voor het WK 2022 in Qatar lijkt veel smeergeld te zijn betaald. Voor Rusland 2018 zijn veel minder bewijzen voor corruptie gevonden.

Een van de voorbeelden uit het rapport is de dubieuze rol die oud-Barcelona-voorzitter Sandro Rosell en Ricardo Teixeira, baas van de Braziliaanse voetbalbond en FIFA-bestuurslid, hebben gespeeld. Rossell lobbyde voor Qatar voor 2000 euro per dag. Vlak na de stemming kreeg het tienjarige dochtertje van Teixeira twee miljoen dollar op de rekening gestort. Afzender van dit bedrag was Rosell.