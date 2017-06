IT Arena bijna binnen bereik PoeHao 27-06-2017 22:24 print

Het grootste IT evenement in Oost-Europa komt eraan. IT Arena wordt elk jaar gehouden in Lviv, Oekraïne en groeit ieder jaar weer een beetje. Hier zijn er internationale sprekers, kunnen bezoekers de laatste technieken uitproberen en dansen. Jawel, er is een dance festival gekoppeld aan het evenement.

IT Arena

Op dit moment zijn er 40 sprekers bevestigd, waaronder de strategisch planner van Indiegogo, Sandy Diao en het hoofd van Bayer, Eugene Borukhovich. Verder is er een wedstrijd voor de beste startup en een tech expo met de 100 meest innovatieve producten uit de regio. Een kaartje voor alle dagen, met luches en koffie, toegang tot Futureland en alle afterparties kost $180,-.

Futureland

Meer dan 2000 deelnemers worden er verwacht op IT Arena, maar het dance evenement Futureland Festival heeft meer dan 5000 feestbeesten. Vorig jaar was de Belgische dj Netsky aanwezig om de sfeer te scheppen. Deze week wordt er bekend wie de hoofdact van dit jaar wordt. Een kaartje voor alle drie de dagen dansen kost ongeveer €12,-.

Vervoer

Oekraïne is een beetje ver weg voor ons, maar FOK! kijkt nog of we misschien ter plekke voor jullie verslag kunnen doen. Vliegmaatschappij Ryanair laat over twee weken bekendmaken of zij in die periode ook op Lviv gaan vliegen. Een retourtje kost dan ongeveer €100,- en dat is goed te doen.